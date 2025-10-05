Eğitim Sen Tokat Başkanı konuştu: Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir!

Eğitim Sen Tokat Başkanı konuştu: Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir!
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, "Derinleşen ekonomik kriz, siyasi baskılar, demokratik hak gaspları ve kamusal eğitime yönelik piyasacı saldırılar öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir" dedi.

Eğitim Sen Tokat Şubesi yöneticileri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ilan edilen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nün yalnızca bir kutlama değil, öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin uluslararası ölçekte birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu ifade etti.

Eğitim Enternasyonali'nin bu yılki "Öğretmenler İçin Birlikte, Yarınlar İçin Birlikte" şiarını hatırlatan Özel, Türkiye'nin ise imzaladığı Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini de belirtti.

"HÂLÂ SON SIRALARDA YER ALMAKTADIR"

Özel, öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle aktardı:

"Eğitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri içinde ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından hâlâ son sıralarda yer almaktadır. Derinleşen ekonomik kriz, siyasi baskılar, demokratik hak gaspları ve kamusal eğitime yönelik piyasacı saldırılar öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir."

Özel, yürürlükteki Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu eleştirerek, kanunun "öğretmenleri bölen, mesleği değersizleştiren ve iktidarın öğretmeni olmayı dayatan bir anlayışla sürdürüldüğünü" ifade ett.

Kaynak:ANKA

