Öksürük şurubu can aldı: 11 çocuk öldü doktor gözaltında

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada, çocukların kullandığı öksürük şurubunda yasal sınırın üzerinde "dietilen glikol" maddesi tespit edildi. Bu maddenin yüksek dozda böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabildiği biliniyor.

Polis, şurubu ölen çocuklara reçete eden doktor Praveen Soni'nin gözaltına alındığını duyurdu. Soni, çocukların tedavisinde ihmalkârlıkla suçlanarak görevden uzaklaştırıldı. Hem doktor hakkında hem de ilacı üreten Sresun Pharmaceuticals firmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

SATIŞ YASAKLANDI

Olay sonrası eyalet yönetimi, söz konusu şurubun ve aynı firmaya ait tüm ürünlerin satışını yasakladı.

Hindistan, 2023 yılında da benzer ölümler yaşanması üzerine bazı öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarını 4 yaş altındaki çocuklar için yasaklamıştı. Bu ilaçlar arasında "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" içeren şurup ve tabletler de yer alıyordu.