Kriz büyüyor: İki nükleer güç karşı karşıya

Yayınlanma:
Pakistan ordusu, Hindistan’ın kışkırtıcı açıklamalarından endişeli olduklarını belirterek, olası bir çatışmanın felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu. “Kararlılıkla karşılık veririz” diyen ordu, gerilimin tırmandığına dikkat çekti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Hindistanlı yetkililerin son açıklamalarından endişe duyduklarını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, “Olası bir çatışma felaketle sonuçlanabilir. Böyle bir durumda Pakistan kararlılıkla karşılık verir” denildi.

HİNDİSTAN'DAN SERT AÇIKLAMALAR

Hindistan Genelkurmay Başkanı Upendra Dwivedi, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Pakistan teröre destek vermeye devam ederse, dünya haritasındaki yerini koruyamaz” dedi. Dwivedi ayrıca, “Bir sonraki seferde asla itidalli davranmayacağız” ifadelerini kullandı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise Pakistan’ın olası bir saldırısına “sert ve kararlı bir karşılık” verileceğini söyledi.

22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gerilim yükseldi. Hindistan, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarını ve Azad Keşmir’i füze saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılar, “Sindoor Operasyonu” adıyla yürütüldü. Başbakan Narendra Modi operasyonu “gurur anı” olarak nitelendirdi.

Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini öne sürerek İndus Suları Anlaşması’nı askıya aldı. İki ülke, ABD’nin arabuluculuğunda 10 Mayıs’ta ateşkese vardı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

