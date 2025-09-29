Eğitim İş'ten eylem: AKP gençliğin geleceğini gasbetmektedir

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde bir araya gelen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) üyeleri üniversitelerdeki sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı

Merkez kampüste yapılan açıklamayı okuyan Eğitim İş Bilecik Şubesi Basın Yayın Sekreteri Atıl Taşer, "AKP iktidarı yükseköğretimi, akademik özgürlüğü, bilimsel liyakati, düşünce özgürlüğünü ve gençliğin geleceğini gasbetmektedir. Üniversitelerimizi rant yuvalarına, apartman dairelerine sıkıştırılmış ticarethanelere dönüştüren bu düzen, gençliği geleceksiz bırakmaktadır" dedi.

"ENFLASYON NEDENİYLE GENÇLER EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI"

Üniversitelerin Cumhuriyet tarihinni en ağır kuşatması altında olduğunu vurgulayan Taşer, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle milyonlarca gencin eğitim göremediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye’de üniversiteye girmek bir umut, üniversitede okumak ise artık büyük bir lüks haline gelmiştir. Yüksek enflasyon, ekonomik kriz ve iktidarın yanlış politikaları yüzünden milyonlarca gencimiz üniversite eğitimine ya hiç başlayamamakta ya da eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmaktadır."

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK ARTIK AİLELERİN BOYUNU AŞAN MALİYETLER DEMEKTİR"

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 383 bin öğrencinin ekonomik imkansızlıklar nedeniyle üniverisiteyi terk ettiğinin altını çizen Taşer, "Üniversiteye girmeyi başaran milyonlarca gencimiz ise barınma, beslenme ve ulaşım masrafları altında ezilmektedir" diyerek şunları söyledi:

"KYK yurtları yetersizdir. 4 milyondan fazla öğrencinin sadece 1 milyona yakını KYK yurtlarında kalabilmektedir. Yani her 4 öğrenciden yalnızca 1’i barınma hakkına erişebilmektedir. İstanbul’da durum daha vahimdir, 917 bin öğrenciden yalnızca yüzde 6,3’ü KYK yurtlarında kalabilmektedir. Geri kalan öğrenciler ya fahiş kira fiyatlarına mahkûm edilmekte ya da özel yurtlara yönelmek zorunda bırakılmaktadır."

AKP'nin barınma sorunlarını çözmek yerine öğrenciler önünde daha fazla engel çıkardığını belirten Taşer, "KYK yurtlarında odalara ekstra yataklar koyularak öğrencilerin insanca yaşam hakkı gasbedilmektedir" dedi.

"ÜLKE BİLİME DEĞİL, İTAATE YATIRIM YAPMAKTADIR"

2025 yılında devlet üniversitelerine 487 milyar ayıran hükümetin Diyanet İşleri Başkanlığı'na 130 milyar lira ayırdığından bahseden Atıl Taşer, "Üniversitelerimiz laboratuvar, kütüphane, yurt ve derslik açısından yetersiz bırakılırken ülke bilime değil, itaate yatırım yapmaktadır" diyerek taleplerini şöyle sıraladı: