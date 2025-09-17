Ege Denizi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Benzer şekilde Güney Ege’nin kuzeyinde de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, 19 Eylül Cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, fırtınanın cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirterek, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere bölgede bulunan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek