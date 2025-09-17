Ege Denizi için fırtına uyarısı!

Ege Denizi için fırtına uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Benzer şekilde Güney Ege’nin kuzeyinde de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, 19 Eylül Cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, fırtınanın cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirterek, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere bölgede bulunan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecekMeteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
CHP'li Zeybek'ten Mutlu'nun tutuklanmasına tepki: Millet size hazmetmeyi öğretecek
CHP'li Zeybek'ten Mutlu'nun tutuklanmasına tepki: Millet size hazmetmeyi öğretecek
Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 polis de yargılanacak
Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 polis de yargılanacak
Bolu'da yunus polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bolu'da yunus polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi