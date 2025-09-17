Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre yarın ve cuma günü etkili olacak soğuk hava ile sıcaklıklar, 12 derece birden düşecek. Birçok bölgede hava 20 derecenin altında hissedilecek.

KARADENİZ’DE SEL RİSKİ

Özellikle Batı Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı. Düzce, Zonguldak ve Bartın’da uzun süreli yağış nedeniyle sel ve dere taşkını riski bulunuyor.

İLK KAR GELİYOR

Erzurum, Artvin ve çevresindeki yüksek kesimlerde ise sezonun ilk karı görülecek. Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL’DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

NTV'de yer alan habere göre, soğuk hava bu akşam itibarıyla gelecek. Saat 20.00 ile 21.00 arasında İstanbul'da yağmur başlaması bekleniyor. Yağışlar sabaha kadar sürecek.

HAFTA SONU NORMALE DÖNÜYOR

Soğuk hava dalgasının etkisinin kısa süreli olacağı, cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden eylül ayı ortalamalarına yükseleceği bildirildi.