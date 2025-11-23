Efkan Ala: Türkiye, COP31’i küresel bir dönüşüm platformuna dönüştürebilir

Efkan Ala: Türkiye, COP31’i küresel bir dönüşüm platformuna dönüştürebilir
Yayınlanma:
AKP Genel Başkanvekili Ala COP31'in Türkiye'de gerçekleşmesine ilişkin "Türkiye, ev sahipliğini üstlendiği COP'u teknik bir çevre zirvesi olmanın ötesine taşıyarak, kolektif dönüşüm arzusunun kesiştiği küresel bir platforma dönüştürme potansiyeline sahiptir" şeklinde paylaşımda bulundu.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl gerçekleştirilen ve dünya ülkelerinin iklim politikalarını belirlediği en üst düzey toplantı olan COP'un (Conference of the Parties), 31'incisi COP31, 2026 yılında Türkiye'de düzenlenecek.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en yetkili karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (COP) 31’inci toplantısına ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala, Türkiye’nin COP31’i “sadece teknik bir çevre zirvesi değil, küresel dönüşüm iradesinin buluştuğu bir platform” haline getirme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

COP31 ev sahibi Türkiye oldu: Murat Kurum'dan açıklamaCOP31 ev sahibi Türkiye oldu: Murat Kurum'dan açıklama

İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır hedefine kararlılıkla ilerliyoruzİklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır hedefine kararlılıkla ilerliyoruz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ala, giderek derinleşen iklim krizinin, küresel siyasi gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların ortasında alınan bu ev sahipliği kararının, Türkiye’nin “kimseyi geride bırakmayan, daha kapsayıcı ve adil bir diplomasi yaklaşımının” uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda yürüttüğü diplomatik temasların, sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alan uzun vadeli bir perspektifin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde farklı bölgeler arasında kurduğu köprü, küresel iklim yönetişimini dar müzakerelerden çıkarıp adalet, dayanışma ve ortak sorumluluk ilkeleri etrafında yeniden şekillendirme fırsatı sunuyor. Bu kazanımlar ışığında Türkiye, ev sahipliğini üstlendiği COP31’i küresel bir kolektif dönüşüm alanına dönüştürebilir.”

"KÜRESEL SİSTEMİN GELECEĞİNE YÖNELİK DÖNÜM NOKTASI"

Ala, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki diplomatik çabalarıyla iklim değişikliğinin çok yönlü ele alınması konusunda farkındalığı güçlendirdiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Bu çabalar, Türkiye'nin iklim politikalarının hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler nezdinde geniş bir meşruiyet alanı inşa etmesine olanak sağlamış, böylece COP'un Türkiye'de toplanması, küresel iklim müzakerelerinde yeni bir denge arayışının da kurumsal zemine kavuşmasına katkı sunmuştur. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği COP zirvesi, uluslararası toplumun iklim değişikliğine ilişkin karar alma süreçlerinde niteliksel bir sıçrama yaratma potansiyeli taşımakta, bu başarının ardında ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kararlılıkla sürdürülen, çok boyutlu, vizyoner ve kapsayıcı diplomasi anlayışı bulunmaktadır. Bu süreç, küresel sistemin geleceğine yönelik bir dönüm noktasının habercisi niteliğindedir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı