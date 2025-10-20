Edremit dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Firari katil halı sahayı basıp gençlere ateş açmış

Edremit dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Firari katil halı sahayı basıp gençlere ateş açmış
Yayınlanma:
Balıkesir'in Edremit ilçesini kana bulayan ve iki kişiyi öldürüp, ikisi polis yedi kişiyi yaraladıktan sonra çatışmada etkisiz hale getirilen cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, ilçede yaşattığı dehşete dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni Mahalle'deki bir halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, firarinin yarattığı korkunun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülere göre Mustafa Emlik, gasbettiği 46 AHZ 090 plakalı otomobille sahanın kenarına geliyor. Araçta bir süre bekleyen Emlik, daha sonra havaya ateş açıyor. Silah sesini duyan halı sahadaki gençlerin büyük bir panik ve korkuyla kaçıştığı anlar kayıtlara yansıyor.

3831381-a8e26a27fdbb9d9bdb44e47f.jpg

DEHŞET GECESİNİN KANLI BİLANÇOSU

Edremit'te yaşanan ve ilçe halkını sarsan olaylar zinciri, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbetmesiyle başlamıştı. Kaçışı sırasında Göktuğ Çalık'ı da öldüren Emlik, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 7 kişiyi yaralamıştı. Uzun süren bir kovalamacanın ardından Emlik, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

3831381-45d3eaa3193aa71ff89629f9.jpg

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN ÜÇÜNCÜ CİNAYET ŞÜPHESİ

Bu kanlı olaylar araştırılırken, polis soruşturmayı yeni bir şüpheyle derinleştirdi. İkizçay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Olcay Özdemir, apartman sakinlerinin kırık penceredeki kan izlerinden şüphelenip haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu. Çilingirle girilen dairede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polisin şüphesini yoğunlaştıran nokta ise Olcay Özdemir'in evinin, ilk kurban Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü yerin sadece iki sokak arkasında olması. Bu durum, cezaevi firarisinin cinayetler zincirine Olcay Özdemir'in evinde başlamış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Özdemir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis iki olay arasındaki olası bağlantıyı çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Türkiye
Nehil Sazlığı'nda yangın! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Nehil Sazlığı'nda yangın! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
İstilacı olarak biliniyor! Ülkeye sokulması yasak: Yüzlercesi ele geçirildi
İstilacı olarak biliniyor! Ülkeye sokulması yasak: Yüzlercesi ele geçirildi