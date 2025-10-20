Edremit dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Firari katil halı sahayı basıp gençlere ateş açmış

Yeni Mahalle'deki bir halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, firarinin yarattığı korkunun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülere göre Mustafa Emlik, gasbettiği 46 AHZ 090 plakalı otomobille sahanın kenarına geliyor. Araçta bir süre bekleyen Emlik, daha sonra havaya ateş açıyor. Silah sesini duyan halı sahadaki gençlerin büyük bir panik ve korkuyla kaçıştığı anlar kayıtlara yansıyor.

DEHŞET GECESİNİN KANLI BİLANÇOSU

Edremit'te yaşanan ve ilçe halkını sarsan olaylar zinciri, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbetmesiyle başlamıştı. Kaçışı sırasında Göktuğ Çalık'ı da öldüren Emlik, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 7 kişiyi yaralamıştı. Uzun süren bir kovalamacanın ardından Emlik, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN ÜÇÜNCÜ CİNAYET ŞÜPHESİ

Bu kanlı olaylar araştırılırken, polis soruşturmayı yeni bir şüpheyle derinleştirdi. İkizçay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Olcay Özdemir, apartman sakinlerinin kırık penceredeki kan izlerinden şüphelenip haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu. Çilingirle girilen dairede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polisin şüphesini yoğunlaştıran nokta ise Olcay Özdemir'in evinin, ilk kurban Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü yerin sadece iki sokak arkasında olması. Bu durum, cezaevi firarisinin cinayetler zincirine Olcay Özdemir'in evinde başlamış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Özdemir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis iki olay arasındaki olası bağlantıyı çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.