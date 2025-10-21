Edremit dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan kanlı saldırının faili, cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Emlik’in aslında daha önce bir cinayet daha işlediğini ve olay zincirinin o cinayetle başladığını ortaya koydu. Hürriyet'te yer alan habere göre Emlik, geçmişte “cinayete teşebbüs”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından aldığı ceza nedeniyle Eylül 2019’da cezaevine girdi. 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nden, 26 Haziran 2025’te infaz yasası kapsamında tahliye edildi.​​​​​​​

Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale Açık Cezaevi’ne teslim olması gerekiyordu ancak Emlik ortadan kayboldu. Açık cezaevine gitmeyince firari sayıldı ve 29 Haziran’da hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EDREMİT’TE 'GAYRİ RESMİ' ÇALIŞTI

Cezaevinden çıktıktan sonra çok uzağa gitmeyen Emlik, ailesinin de yaşadığı Edremit’te bir inşaat firmasının satış ofisinde “gayri resmi” olarak işe başladı.

Bir süre sonra birlikte çalıştığı A. Can isimli kadına ilgi duymaya başladı. Ancak kadının olumsuz yanıt vermesine rağmen ısrarını sürdürdü. A. Can ifadesinde, “Bana ilgisi vardı, reddettim. Bunu saplantı haline getirdi” dedi.

KATLİAM GÜNÜ: GASP, CİNAYET, SALDIRI

Emlik, geçtiğimiz cumartesi gecesi Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin aracının önünü kesti, tabancayla ateş ederek öldürdü ve aracını gasp etti. Ardından sokaklarda rastgele ateş açtı, 2’si polis 7 kişiyi yaraladı.

Olayın ardından düzenlenen operasyonla polis tarafından etkisiz hale getirildi. ​​​​​​​

İLK CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma derinleştikçe, Emlik’in o gece işlediği ilk cinayetin Olcay Özdemir (25) olduğu ortaya çıktı.

Edremit İkizçay Mahallesi’ndeki apartmanda yaşayan Özdemir’in evinde kırık pencere camında kan izleri gören komşular polisi aradı. Çilingir yardımıyla girilen evde, Özdemir’in başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Özdemir’in evi, Uzman Çavuş Ekri’nin öldürüldüğü sokağın sadece iki sokak arkasında bulunuyordu. Soruşturma sonucu elde edilen deliller, Özdemir’in de Emlik tarafından katledildiğini ortaya koydu.

A. CAN’IN ABİSİ VE ESKİ SEVGİLİSİNİ DE HEDEF ALMIŞ

Emlik’in vurduğu kişiler arasında A. Can’ın ağır yaralanan ağabeyi Doğan Can ve kadının eski sevgilisi Ramazan Özbek de yer aldı. Emlik’in saldırılarda, kadına karşı duyduğu takıntının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Market işletmecisi Ramazan Özbek’in çalıştığı dükkâna giren Emlik, içeridekilerin üzerine ateş açtı. O sırada alışveriş yapan küçük bir çocuk ise kaçarak kurtuldu.

HALI SAHADA ATEŞ AÇMIŞ

Emlik’in, polisle girdiği çatışmadan kısa süre önce bir halı sahaya gidip gençlere hakaret ettiği ve havaya ateş açtığı da belirlendi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, silah sesleriyle birlikte gençlerin panik içinde sahayı terk ettiği görüdü.

‘CİNNET’ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma birimleri, Emlik’in katliamdan hemen önce A. Can ile bir kez daha görüştüğünü, reddedilmesinin ardından “cinnet halinde” hareket etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Adli Tıp raporlarıyla, saldırı sırasında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığı da inceleniyor.

Yetkililer, Emlik’in infaz sürecinde herhangi bir hesaplama hatası bulunmadığını, olayın tamamen psikolojik bir “takıntı ve cinnet patlaması” sonucu yaşandığını belirtti.