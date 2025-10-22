Edremit canisinin yatmadığı cezaevi kalmamış! Bir değil iki defa firar ettiği ortaya çıktı

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen ve 29 Haziran’dan beri aranan Mustafa Emlik’in ailesinin de yaşadığı Edremit'te ‘gayri resmi’ olarak bir inşaat şirketinin satış ofisinde çalıştığı belirlendi. Emlik'in yaraladığı kişiler arasında ilgi duyduğu ve olumsuz yanıt aldığı bir kadının ağabeyi ve eski erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

İsmail Saymaz Edremit katili için can alıcı o soruyu sordu!

Edremit'te yaşanan ve ilçe halkını sarsan olaylar zinciri, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbetmesiyle başlamıştı. Kaçışı sırasında Göktuğ Çalık'ı da öldüren Emlik, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 7 kişiyi yaralamıştı.

Uzun süren bir kovalamacanın ardından Emlik, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Edremit dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı

YATMADIĞI CEZAEVİ KALMAMIŞ! KOD ADI: DEMİR

Kod adı olarak 'Demir' ismini kullanan Mustafa Emlik hakkında yeni bilgiler ortaya çıkamaya devam ediyor. Hürriyet'te Musa Kesler imzalı haberde yer alan bilgilere göre Emlik'in adresi halen Silivri Cezaevi olarak görülüyor. Suç dosyasının da kabarık olduğu, ilk olarak 2013 yılında kasten öldürmeye teşebbüsten Metris'te yattığı, Silivri ve Balıkesir'in ardından 2018'de Burhaniye açık cezaevine gördiği ve buradan aynı sene içinde firar ettiği öğrenildi.

Emlik bu firardan 6 yıl sonra 21 Mart 2024 yılında Kazdağları Tahtakuşlar Köyü'nde yakalanarak yeniden cezaevine giriyor ve bir sene sonra yine Burhaniye'ye nakledilip buradan da firar ediyor.

Emlik'in cezaevi süreçleri ise şu şekilde:

- 8 Aralık 2013: Metris T Tipi Cezaevi’ne girdi.

- 9 Aralık 2013: Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

- 11 Şubat 2016: Balıkesir Kepsut L Tipi’ne nakledildi.

- 27 Ekim 2017: Balıkesir Açık Cezaevi’ne geçti.

- 3 Ocak 2018: Burhaniye Açık Cezaevi’ne nakledildi.

- 1 Şubat 2018: Burhaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

- 21 Mart 2024: 6 yıllık firarın ardından yakalandı ve Burhaniye T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

- 26 Haziran 2025: Çanakkale Açık Cezaevi’ne nakil için tahliye edildi, firar edip kayıplara karıştı.