İsmail Saymaz Edremit katili için can alıcı o soruyu sordu!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün yaşanan kanlı saldırının faili, cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen ve 29 Haziran’dan beri aranan Mustafa Emlik’in ailesinin de yaşadığı Edremit'te ‘gayri resmi’ olarak bir inşaat şirketinin satış ofisinde çalıştığı belirlendi. Emlik'in yaraladığı kişiler arasında ilgi duyduğu ve olumsuz yanıt aldığı bir kadının ağabeyi ve eski erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

Edremit dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Firari katil halı sahayı basıp gençlere ateş açmış

İSMAİL SAYMAZ CAN ALICI SORUYU SORDU

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Edremit'teki o geceye ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Nasıl olur da kendi ilçesinde ve ailesinin çevresinde aranmaz?" diye soran Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’deki vahşette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Katil Mustafa Emlik, açık cezaevine teslim olmayıp kaçtıktan sonra ailesinin yaşadığı Edremit’e dönmüş. Dört ay boyunca bir şirkette çalışmış. Nasıl olur da kendi ilçesinde ve ailesinin çevresinde aranmaz? Yaraladığı iki kişiden biri, aşık olduğu ve olumsuz yanıt aldığı kadının ağabeyi ve eski sevgilisiymiş. O gece evinde kafasından vurulmuş halde bulunan Olcay Özdemir’i de Emlik öldürmüş. Bu durumda, öldürdürdüğü insan sayısı üçe çıkıyor. Ayrıca silahla bir çocuğu kovalamış, halı sahada top oynayan gençlere ateş etmiş" ifadeleri yer aldı.