Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandıHatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı

CEZAYİR, AFGANİSTAN VE IRAK UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Eskiköy'de sınır birlikleri tarafından yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Cezayir, Afganistan ve Irak uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

