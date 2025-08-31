Edirne 30 Ağustos fener alayları ile kutlandı

Edirne Belediyesi, Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte fener alayı düzenledi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşların ellerinde taşıdığı, birleştirilerek oluşturulmuş 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, kortejin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu. Coşkulu yürüyüş, kent merkezindeki Atatürk Anıtı’nda son buldu.

Burada gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 30 Ağustos’un yalnzca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir fikir ve inanç mücadelesi olduğunun altını çizdi. Akın konuşmasında şu ifadeleri de kullanarak devam etti:

“Bugün sadece bir zaferi değil, bize yol gösteren bir fikri ve inancı kutluyoruz. 103 yıl önce verilen mücadele gösterdi ki; inancımız ve birliğimiz varsa, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu akşam burada geçmişi anmanın ötesinde, geleceğimizi birlikte kurma irademizi ortaya koymak için buluştuk. Selam olsun Kocatepe’ye, Afyon ovasında toprağa düşen yiğitlere, Rumeli’ye, Balkanlara, Edirne’nin toprağını koruyan kahramanlara. En büyük selam da Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olsun.”

Konuşmanın ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söylendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama programı, coşkulu anlarla sona erdi.