Edirne 30 Ağustos fener alayları ile kutlandı

Edirne 30 Ağustos fener alayları ile kutlandı
Yayınlanma:
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı gerçekleştirildi. Yürüyüşte, yan yana getirilerek birleştirilen 50 metre uzunluğunda bayraklar, vatandaşlar tarafından taşındı.

Edirne Belediyesi, Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte fener alayı düzenledi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşların ellerinde taşıdığı, birleştirilerek oluşturulmuş 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, kortejin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu. Coşkulu yürüyüş, kent merkezindeki Atatürk Anıtı’nda son buldu.

edirnede-30-agustos-coskusuyla-fener-889936-264359.jpg

Burada gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 30 Ağustos’un yalnzca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir fikir ve inanç mücadelesi olduğunun altını çizdi. Akın konuşmasında şu ifadeleri de kullanarak devam etti:

“Bugün sadece bir zaferi değil, bize yol gösteren bir fikri ve inancı kutluyoruz. 103 yıl önce verilen mücadele gösterdi ki; inancımız ve birliğimiz varsa, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu akşam burada geçmişi anmanın ötesinde, geleceğimizi birlikte kurma irademizi ortaya koymak için buluştuk. Selam olsun Kocatepe’ye, Afyon ovasında toprağa düşen yiğitlere, Rumeli’ye, Balkanlara, Edirne’nin toprağını koruyan kahramanlara. En büyük selam da Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olsun.”

edirnede-30-agustos-coskusuyla-fener-889940-264359.jpg

Konuşmanın ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söylendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama programı, coşkulu anlarla sona erdi.

Kaynak:DHA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Yalova'da film gibi kaza; kuruyemişçiye girdiler
Yalova'da film gibi kaza; kuruyemişçiye girdiler
Sağlık çalışanlarını taşıyan tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi
Sağlık çalışanlarını taşıyan tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi