Edabiyatçılardan ortak bildiri: Taciz faillerini unutmadık

Türkiye’nin önde gelen 178 edebiyatçısı, sanat dünyasında taciz ve güç istismarı iddialarına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Biz edebiyatçılar olarak, geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın artıların ve lgbtiqa artıların yanındayız. Çünkü edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar."

Ortak bildiriyi imzalayan isimler arasında Adalet Çavdar, Arlin Çiçekçi, Ayfer Tunç, Birhan Keskin, Oya Baydar, Sine Ergün, Zeynep Göğüş ve çok sayıda tanınmış edebiyatçı yer alıyor. Metni imzalayan yazar ve edebiyatçılar şöyle:

''Adalet Çavdar, Arlin Çiçekçi, Arzu Erkan, Arzu Eylem, Aslı Tohumcu, Asuman Susam, Aybike Ertürk, Ayça Erkol, Ayfer Tunç, Aylin Balboa, Aylin İşcan Yener, Aylin Sökmen, Aysu Sevtekin, Ayşe Başcı, Ayşe Özlem İnci, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Atalan Sözbilir, Ayşen Melik, Ayşen Şahin, Bahar Ulukan, Başak Sayan, Belgin Bıyıklıoğlu, Belma Fırat, Beyda Yıldız, Birgül Oğuz, Birhan Keskin, Buket Arbatlı, Buket Erbatlı, Buket Uzuner, Burcu Aktaş, Burcu Alşan, Burcu Arman, Burçin Tetik, Ceren Gündoğan, Ceren Kerimoğlu, Çağla Çinili, Çiğdem Erkal, Çiler İlhan, Defne Suman, Demet Altınyeleklioğlu, Demet Yılmazkuday, Deniz Durukan, Deniz Gündoğan İbrişim, Derya Sönmez, Didem Ünal Demir, Dilek Emir, Dilek Karaaslan, Dilek Üstündağ, Dilek Yılmaz, Duygu Harmancı, Duygu Terim, Ebru D. Dedeoğlu, Elif Sofya, Emine Şeker, Esme Sarıtaş, Esra Yalazan, Ezgi Özsan, Ezgi Polat, Ezgi Tanergeç, Feyza Akbulut Öner, Figen Şakacı, Fügen Ünal Şen, Gamze Arslan, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gökçe İspi Turan, Gönül Kıvılcım, Gülayşe Koçak, Gülcan Ayhan, Gülhan Davarcı, Hande Çiğdemoğlu, Hande Ortaç, Hande Sarı, Hanife Altun, Hilal Solmaz, Iraz Şensöz, Irmak Zileli, Işıl Işık, Işıl Madak, İclal San, İdil Himmetoğlu, İlgi Erpelit, İlknur Atalkın, İrem Uzunhasanoğlu, Keriman Güldiken, Lütfiye Pekcan, Mehtap Coşkuntuna, Melike İlgün, Melike Koçak, Meltem Dağcı, Melisa Ceren Hasmaden, Menekşe Toprak, Meral Saklıyan, Mevsim Yenice, Miray Çakıroğlu, Müge Arısal, Müge İplikçi, Müren Beykan, nacişko, Nazlı Doğan Özsöz, Nazlı Eray, Nermin Yıldırım, Neslihan Önderoğlu, Neslihan Yiğitler, Nilay Örnek, Nilay Özer, Nilüfer Kuyaş, Nur Akpınar, Nur Alan, Nurcan Çelik, Nurhan Suerdem, Onur Bütün, Oya Baydar, Özge Doğar, Öznur Unat, Pelin Buzluk, Pelin Özer, Raşel Meseri, Refika Ayşegül Uzun, Ruhan Bilkay, Seçil Hidayet, Seda Kaya Güler, Sedef Özge, Selcan Peksan, Selen Erdoğan, Semrin Şahin, Senem Timuroğlu, Sepin Sinanlıoğlu, Serap Çakır, Seray Şahinler, Sevinç Çalhanoğlu, Sibel Oral, Sibel Öz, Sine Ergün, Sitem Şanlı, Sona Ertekin, Şafak Baba Pala, Şafak Pala, Şebnem İşigüzel, Şirvan Erciyes, Şöhret Baltaş, Taçlı Yazıcıoğlu, Tekgül Arı, Türkay Kocaman, Ulviye Talaka, Ülkü Oktay, Vildan Çetin, Yasemin Özek, Yasemin Seven Erangin, Yasemin Sungur, Zehra Güngör, Zerrin Saral, Zeynep Eşin, Zeynep Göğüş, Zeynep Kaçar, Zühal Özkay.''