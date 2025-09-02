E-devlet'e jet yenilik! Telefon çilesini ortadan kaldıracak

E-devlet'e jet yenilik! Telefon çilesini ortadan kaldıracak
Yayınlanma:
Elektrik kesinti ve arızaları artık e-Devlet üzerinden bildirilebilecek. Böylece vatandaşın arıza kesintileri için telefonda dakikalarca sıra beklemesi veya konuşması gerekmeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaları ile TEDAŞ ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet Kapısı üzerinden de kullanılabiliyor.

TEDAŞ’ın aktardığına göre, vatandaşlar elektrik kesintileri, genel arızalar ve sokak aydınlatma problemlerini e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde bildirebilecek.

İlk olarak 2019’da “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” ismiyle sokak lambası arızalarını bildirmek amacıyla hayata geçirilen sistem, 2023'de yapılan iyileştirmeyle elektrik kesintileri ve diğer arızaları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Bugüne kadar 700 bini aşkın kişi tarafından indirilen uygulama üzerinden 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Uygulama, App Store (iOS), Google Play (Android) ve Huawei App Gallery üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

