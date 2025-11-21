Düzce’de heyelan felaketi! Araç faciadan kıl payı kurtuldu

Yayınlanma:
Düzce’nin Beyköy beldesinde heyelan meydana geldi. Heyelan felaketi sırasında bir otomobil kayaların ve toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Düzce’nin merkeze bağlı Beyköy beldesi Çınardüzü köyü mevkisinde, saat 08.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Toprak kaymasıyla başlayarak kaya kopmaları ile devam eden heyelan, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

BİR OTOMOBİL FACİADAN KIL PAYI KURTULDU!

Kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin toprak ve kayaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu fark edildi.

BAZI KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI!

Yaşanan heyelan felaketi nedeniyle Samandere, Derdin, Uğur, Özyanık ve Çakırsayvan köyleri ulaşıma kapanırken, bölgeye Beyköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu köy yolları açıldı.

Kaynak:DHA

