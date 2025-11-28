Duru'nun katiline 27 yıl hapis! Acılı babadan 'suça sürüklenen çocuk' isyanı: Her şeyi onlara yaptırıyorlar

Olay, geçtiğimiz yıl 17 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, okul bahçesinde toplanan 5 kişilik arkadaş grubunda bulunan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak arkadaşlarına göstermeye ve silahla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, 15 yaşındaki Duru Pakarda’nın göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, arkadaş grubunun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan lise öğrencisi K.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME TAKDİR HAKKINI 'EN ÜST SINIRDAN' KULLANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Yargılama sürecinde sanık K.C.A., olayın bir kaza olduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirterek savunma yaptı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanığa önce "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük (17 yaşında) olması nedeniyle yasa gereği cezada indirime gidildi. Mahkeme, sanığın 18 yaşını doldurmasına sadece 1 ay kalmış olmasını dikkate alarak, yaş indirimini alt sınırdan değil, en üst sınır olan 24 yıl üzerinden uyguladı. Ayrıca "vahim nitelikte ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Böylece sanık, hiçbir takdiri indirim (iyi hal, haksız tahrik) uygulanmadan toplam 27 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

"VİCDANLARI RAHATLATAN KARAR"

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Süleyman Eren, mahkemenin tavrına dikkat çekti. Eren, "Şahsen bir avukat olarak mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı, bilinçli bir yargılama oldu. Yargılama neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yaş küçüklüğü sebebiyle 18 ile 24 yıl arasına cezasının indirilmesi gerekiyordu. Hem Yargıtay kararları hem vicdani duygular sebebiyle biz bu cezanın 24 yıl olarak hükmedilmesini talep ettik. Nitekim heyet de bu yönde karar oluşturdu. 24 yıl hapis cezası aldı cinayet suçundan. Bunun yanında vahim nitelikteki ruhsatsız silah bulundurma suçundan 5 ila 8 yıl arasındaki cezadan 5 yıl ceza verildi. Tabii yine her zamanki gibi üçte birlik bir indirim yaş küçüklüğü sebebiyle yapıldı. Toplam olarak 27 yıl 4 aylık bir cezası var. Tek dileğim, bu cezanın anne ve babanın içlerine birazcık su serpmesi, biraz ferahlatması. Hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor tabii" difadelerini kullandı.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMINA DÜZENLEME GELSİN"

Kararın ardından konuşan anne Sıla Lale, "Duru geri gelmeyecek, başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek acısını dile getirdi.

Baba Cem Pakarda ise mahkeme sürecinin kendileri için bir ızdırap olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlk mahkemeden sonra başkanın zaten bu kararı vereceğine inanmıştım. Verebileceği en iyi cezayı verdi. Zaten bunun üstünü veremezdi. Suça sürüklenen çocuk diye bir şey kalmadı artık ülkemizde. Her şeyi onlara yaptırıyorlar. Devletimizden, hükümetimizden bunu istiyoruz. Bunlara bir düzenleme, bunlara bir çekidüzen verilmesini istiyoruz.

Aslında bir ızdıraptan da kurtulduk. Mahkeme günleri büyük bir ızdırap yaşıyorduk. Anne olsun, biz olalım. Rabb'im herkesin çoluk çocuğuna sahip çıksın. Sahip çıkmayan ailelerin çocukları uçurumda"