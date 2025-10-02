Dünya Filistin için ayakta: İtalya, İspanya, Fransa, Almanya...

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanması tarafından kuşatılarak gemileri hukuka aykırı şekilde ele geçirilmeye başlandı.

Bu müdahaleye karşı dünyanın dört bir yanında protestolar düzenlenirken, uluslararası kamuoyundan da tepkiler yükseliyor.

TUNUS

Tunus'ta, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısı protesto edildi.

Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de Küresel Sumud Filosu'yla dayanışma amacıyla destek gösterisi düzenlendi.

Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi.

İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Ana tren istasyonu içerisinde başlayan protesto, polisin gelmesiyle tren garının dışında devam etti.

Polis, tren istasyonunda sadece yolcuların kalabileceğini bildirerek, protestocuları içeriye sokmadı. Polis, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı.

LİBYA

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar protesto edildi.

Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Göstericiler, "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Eylemciler, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi.

Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan Yorgos isimli aktivist, Küresel Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yolda olan Sumud Filosuna İsrail'in saldırması ve filodaki aktivistlerin tutuklanmasına tepki olarak toplandıklarını belirtti.

İTALYA

Binlerce kişi, Torino şehir merkezinde Sumud Filosu'na müdahaleye karşı karşı gösteri düzenliyor.

Bugünkü yürüyüşe ek olarak, Perşembe günü iki oturma eylemi çağrısı yapıldı.

FRANSA

Paris'teki Place de la République'te toplanan kalabalık, Küresel Sumud Filosu mürettebatının derhal serbest bırakılmasını istedi.

İSPANYA

İspanya'da toplanan göstericiler, Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleyi protesto etti.

İsrail’in filo müdahalesini protesto eden yüzlerce kişi Barselona sokaklarında yürüyerek Gazze’ye özgürlük çağrısı yaptı.