Dünür kavgasında kan aktı! Pompalı tüfekle öldürdü

Yayınlanma:
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iki dünür arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan Mehmet Ö. hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde sabah saatlerinde Suat Ü. ile dünürü Mehmet Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Suat Ü.'nün yanındaki pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze hastane morguna götürülürken, Suat Ü. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

