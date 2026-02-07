Düğünlerde bunu yapanlara ceza istedi! TBMM masasındaki ilginç talep

Yayınlanma:
Antalya’da yaşayan Halit Mert, düğün ve nişanlarda Türk lirasının delinmesi, yere atılması veya farklı şekillerde zarar görmesini önlemek amacıyla TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Mert, takı törenlerinde paranın manevi değerinin korunması için yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Mert, dilekçesinde düğün ve nişan törenlerinde yapılan takı uygulamalarının paranın fiziki bütünlüğünü ve manevi değerini zedelediğini vurguladı. Toplu iğneyle asılan, bantla yapıştırılan, havaya atılan ya da dans sırasında üzerine basılan Türk paralarının, manevi değeri açısından sorun oluşturduğunu belirtti.

"ZARFA KONSUN VEYA SANDIĞA ATILSIN"

Türk töresinde takı törenlerinin yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Mert, mevcut Türk Parasını Koruma Kanunu’nda genel hükümler bulunduğunu ancak törenlerde uygulanacak yöntemlere dair açık bir düzenleme olmadığını hatırlattı. Dilekçesinde, takıların zarfa konması veya sandığa atılması gibi yöntemlerle verilmesinin önerildiğini ve bu kurallara uymayanların cezalandırılabileceği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

