Dövdükleri kıza diz çöktürüp özür dilettiler! Akran zorbalığında son nokta

Yayınlanma:
Akran zorbalığında yine pes dedirten görüntüler geldi. Çorum'da 13 yaşındaki bir çocuk dövüldü bunla da yetinmeyen akranları, diz çöktürüp özür diletti. Küçük çocuğa yapılan zorbalık da kayda alındı. Çocuğun babası, karakola gidip şikayetçi oldu.

Çorum’un Buharaevler Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu önünde, 13 yaşındaki E.T. adlı öğrenci üç kız arkadaşı tarafından darp edildi. Olay, 5 Şubat Perşembe günü okul çıkışında meydana geldi.

E.T., çok sayıda öğrencinin önünde diz çökerek kendisini döven arkadaşlarından tehditler eşliğinde özür dilemeye zorlandı. Akran zorbalığı anları cep telefonuyla kaydedildi.

DARP RAPORU ALINDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin öğrenciler arasında oluşturulan WhatsApp gruplarında paylaşılması üzerine, E.T. durumu ailesine anlattı. Baba M.T., kızının uğradığı şiddet sonrası polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklamaO görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklama

Çorum Çocuk Şube Amirliği’nde ifade veren E.T., ardından hastaneye götürüldü. Hazırlanan darp raporunda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve saçlarında zarar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

