Dövdükleri kıza diz çöktürüp özür dilettiler! Akran zorbalığında son nokta
Çorum’un Buharaevler Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu önünde, 13 yaşındaki E.T. adlı öğrenci üç kız arkadaşı tarafından darp edildi. Olay, 5 Şubat Perşembe günü okul çıkışında meydana geldi.
E.T., çok sayıda öğrencinin önünde diz çökerek kendisini döven arkadaşlarından tehditler eşliğinde özür dilemeye zorlandı. Akran zorbalığı anları cep telefonuyla kaydedildi.
DARP RAPORU ALINDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerin öğrenciler arasında oluşturulan WhatsApp gruplarında paylaşılması üzerine, E.T. durumu ailesine anlattı. Baba M.T., kızının uğradığı şiddet sonrası polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
Çorum Çocuk Şube Amirliği’nde ifade veren E.T., ardından hastaneye götürüldü. Hazırlanan darp raporunda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve saçlarında zarar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı