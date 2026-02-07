Dövdükleri kıza diz çöktürüp özür dilettiler! Akran zorbalığında son nokta

Akran zorbalığında yine pes dedirten görüntüler geldi. Çorum'da 13 yaşındaki bir çocuk dövüldü bunla da yetinmeyen akranları, diz çöktürüp özür diletti. Küçük çocuğa yapılan zorbalık da kayda alındı. Çocuğun babası, karakola gidip şikayetçi oldu.