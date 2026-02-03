O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklama
İstanbul Maltepe'de, biri 20 yaşında olmak üzere yaşları 15 ile 17 yaşında değişen çocukların akranlarını darbedip sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplamıştı.
Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'ye zorbalık yapan akranları, E.G'ye zorla “Ben senin karınım” sözlerini söyletip ellerini öpmeye zorlamıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Akran zorbalığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eziyet görüntülerine tutuklama talebi
TÜMÜ TUTUKLANDI
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. "Kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 6 şüphelinin hepsinin tutuklanmasına karar verdi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ili Maltepe ilçesinde yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğramasının tespit edilmesi akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat üzerine saat 02:00'da 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahsın; kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından gözaltında alınmalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
03.02.2026 tarihli basın açıklamasına konu soruşturmada gözaltına alınan 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
February 3, 2026