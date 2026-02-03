O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklama

İstanbul Maltepe'de, biri 20 yaşında olmak üzere yaşları 15 ile 17 yaşında değişen çocukların akranlarını darbedip sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplamıştı.

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'ye zorbalık yapan akranları, E.G'ye zorla “Ben senin karınım” sözlerini söyletip ellerini öpmeye zorlamıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Akran zorbalığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eziyet görüntülerine tutuklama talebi

TÜMÜ TUTUKLANDI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. "Kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 6 şüphelinin hepsinin tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI