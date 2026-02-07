Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin 87'ncisi Niğde'de
CHP'nin tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen mitinglerin 87'ncisi bugün Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.
14.05 CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting alanında konuşuyor.
Özel'in açıklamaları bu şekilde:
"Merhaba Niğde! Merhaba canım Niğde! Tarihi kadim, toprağı zengin, insanı yiğit Niğde; insanı yiğit Niğde, hoş geldiniz!
Selam olsun Altunhisar’a, selam olsun Bor’a, Çamardı’na... Selam olsun Çiftlik’e, selam olsun Ulukışla’ya!
Buraya; depremin üçüncü yıl dönümünde, deprem bölgesinde en ağır hasar alan altı ilimizden, ilçelerimizden, o depremde yakınlarını kaybedenlerin yanından, konteyner kentlerden, sokaklardan, yastan, acıdan geliyorum. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Böyle acılar görmeyelim, bir daha yaşamayalım diye diliyorum ve bu meydandan deprem bölgesine bir büyük selam, bir büyük selam yolluyoruz."
"İNSANLARIN HAKKINI YİYORSUNUZ"
"Geçtiğimiz haftayı herkes sevdikleriyle geçirdi. Ben geçtiğimiz hafta Osmaniye’deydim, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Adıyaman’da, Malatya’daydım. Konteyner kentlerdeydim, depremzedelerle el eleydim, gönül gönüleydim. Sayın Erdoğan da geçen haftayı 'eli kanlı katil' dediği Suudi Arabistan prensiyle birlikte, 'darbeci' dediği Sisi ile birlikte geçirdi. Nihayet dün Türkiye’ye geldi.
Nihayet, nihayet lütfedip Osmaniye'ye gitti. Bir büyük sahne kurdurdu. O sahnenin üstünden depremzedeye videolar izletip, sahneden inmeden, sokağa girmekten, konteyner kentlerdeki durumu görmeden, milleti dinlemeden kendini dinletti. Olur olmaz şeyler söyledi, gitti.
Oysa biz ona deprem bölgesinden hep birlikte seslenmiştik. Dedik ki; 'Burada, depremin üçüncü yılında, bir yılda yapacağım dediğiniz konutların bir yılda %2'sini yapmışken, ikinci yılda %30'unu yapmışken, üçüncü yılda daha kendi rakamlarınızla %70'teyken, 270 bin kişi konteynerlarda kalıyorken artık bu işleri bir tarafa bırakalım.' Mademki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni iki sefer aldınız, KDV'yi ikiye katladınız, ÖTV'yi aldınız, yurt dışı çıkış harçlarını artırdınız; deprem için 71 milyar dolar topladınız artan vergilerden, kampanyalardan, bağışlardan ve '40 milyara bu evler bitti' diyorsunuz... O zaman madem bu para toplandı, bu depremzedeye anahtar vermeden önce niye boş senet imzalatıyorsunuz? Niye 18 yıl bu insanlar para versin? Niye rezerv alanla bu insanların hakkını yiyorsunuz, üzüyorsunuz?
Ve dedim ki; 'Gelin bu boş senet utancını bitirin, faiz ayıbını ortadan kaldırın, mücbir sebebi yeniden uzatın, rezerv alan sıkıntılarını çözün, konteyner çilesini bitirin, kiracılara da destek olun, ev verin, başlarını sokacak bir yer verin.' Bunları söylersen teşekkür edeceğim dedim. Dün Osmaniye'de çıktı, hiç bunlardan bahsetmedi.
Buradan deprem bölgesine sesleniyoruz: O evler, o yapılan evler; eksiklikleri var, tadilat ister, güçlüğü var; bu milletin ödediği vergilerle, bu milletin kampanyasıyla, bu milletin parasıyla yapıldı. Fazlasıyla da o paralar toplandı. Biz deprem bölgesine ne yaptıysak helali hoş olsun. Erdoğan'a çağrımdır: Boş senetleri yırtıp atalım, depremzedeye senet imzalatmayalım. Helali hoş olsun!"
14.00 CHP NİĞDE İL BAŞKANI KIVRAKDAL, İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU
CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, İmamoğlu'nun mektubunu okudu.
İmamoğlu'nun mektubu bu şekilde:
"Güzel İzmir’in koca yürekli, güzel insanları; kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili gençler, gözbebeğimiz çocuklar... Her birinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, gönülden kucaklıyorum.
Sizleri çok özledim. Bugünlerde bir mektupla da olsa aranızda olmama vesile olan, hukuksuzluğumuzun kararlı ve azimli mücadelesini temsil eden İl Başkanımız Günaslan Kıvrakdala teşekkürlerimi sunuyorum.
Hukukun ve demokrasinin hakim olması, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor, ülkemizin geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum; sağ olun, var olun. Hukuk ve demokrasi cumhuriyetimizin özüdür. Ülkeyi yönetenler hukuktan ve demokrasiden uzaklaşırsa, cumhuriyetten ve milletten de uzaklaşırlar.
Ülkemiz yıllardır hukuk ve demokrasiyi çiğneyen, milleti hiçe sayan bir iktidarın yol açtığı sorunlarla boğuşuyor. İçinden çıkıp geldikleri aziz milletimizin iradesini yok sayarak, baskı altına alarak koltuklarını koruma uğruna çalışanlar ülkemize büyük kötülük ediyorlar.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’u kaybettiklerinden bu yana milli iradeyi hedef alan saldırılar, kirli tertipler, karanlık girişimler peşindeler. 2019’da daha seçim gecesi başladılar kötülüklerine. İlginç olarak seçim sonuçlarının televizyondan yayınlanmasını engellediler. Siyasi tarihimizde hukuksuz, antidemokratik uygulamalar çoktur ama devlet kurumları eliyle seçim sonuçlarını vatandaştan gizlemek gibi bir rezilliğin eşi benzeri görülmemiştir.
Rezillikler orada kalmadı; kendi ürettikleri yalanları, iftiraları bahane edip İstanbul seçimini iptal ettirdiler. Aynı zarftan çıkan dört oydan sadece bir tanesinin, Ekrem İmamoğlu’na verilen oyun geçersiz olduğunu ilan ettiler.
Anayasa Mahkemesi birkaç gün önce, 31 Mart 2019 gecesi seçim sonuçlarının vatandaştan gizlendiğinin haksız, hukuksuz bir iş olduğuna karar verdi. Milletimiz aynı kararı çoktan vermiş, milli irade gaspçılarının cezasını sandıkta kesmişti. Yine öyle olacak. İktidarın halen yapmakta olduğu hukuk ve demokrasi dışı işlemlerin cezası yine sandıkta kesilecek.
Bugün hala 2019 İstanbul seçimlerini siyasi kumpaslarla, manipülasyonla kazandığımız iftirasıyla bizi yargılamaya kalkıyorlar. Bu acizliğinizle, bu zavallılığınızla siz ancak kendinizi kandırırsınız. Milletimiz kime neden oy verdiğini, sandıkta kimi neden cezalandırdığını bilmiyor mu?
Kaybetmeyi öğrenin, milletin iradesine saygı duymayı öğrenin. Milletimiz kendi iradesine karşı yapılan haksızlıkları, zorbalıkları unutmaz, affetmez. Millete sevgisini, saygısını kaybetmiş, milletin derdine gözünü kapatmış iktidarlar, geldikleri gibi giderler. Bir avuç insandan başka kimseye faydası olmayan bu merhametsiz, vicdansız iktidar da gidecek. Adaletli, liyakatli, icraatçı, halkçı bir yönetim iş başına gelecek. Vakti dolanlar, pili bitenler gidecek; umut verenler, tuttuğunu koparanlar, kendini millete adayanlar iş başına gelecek.
Seçim gecesi sandıklar açılınca herkes gerçekle yüzleşecek. Göreceksiniz; milletimiz cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne öyle bir sahip çıkacak ki; milletimiz adalete, hürriyete öyle bir sahip çıkacak ki... Türkiye bir daha asla bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı, muhalefetin yargı yoluyla bastırılıp yok edilmeye çalışıldığı baskıcı rejimlerden biri olmayacak.
Türkiye bir daha asla zenginliğin bir avuç insana aktarıldığı; dertlerin ve zorlukların ise milletin sırtına yüklendiği insafsız rejimlerden biri olmayacak. İktidar değişecek; milletçe huzura, refaha, mutluluğa hasretimiz bitecek. Bu topraklarda artık sadece adalet ve hürriyet, bolluk ve bereket, birlik ve kardeşlik hüküm sürecek.
Her şey çok güzel olacak!"
Ekrem İmamoğlu - Silivri Zindanı
ÖZGÜR ÖZEL'DEN MİTİNGE ÇAĞRI
Miting öncesi çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milleti hor gören, vatandaşa tepeden bakanlara karşı meydanlardayız! Bugün 87’nci eylem için Niğde’deyiz. Bu milletin kaderini bir avuç darbecinin eline bırakmayacağız. Mücadele bizimdir, meydanlar bizimdir!" ifadelerini kullandı.
Milleti hor gören, vatandaşa tepeden bakanlara karşı meydanlardayız!— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 7, 2026
Bugün 87’nci eylem için Niğde’deyiz.
Bu milletin kaderini bir avuç darbecinin eline bırakmayacağız.
Mücadele bizimdir, meydanlar bizimdir! pic.twitter.com/y0xoCPCvkM
İmamoğlu'ndan 87'nci adrese Edip Akbayram'lı davet
"KALBİM SİZLERLE OLACAK"
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'nci adresi olan Niğde'ye davet etti. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda bir Edip Akbayram şarkısına yer veren İmamoğlu, "Kalbim sizlerle olacak" dedi.
İmamoğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Güzel Niğde'nin insanları, Orta Anadolu'nun o güçlü yüreğini bu salona yansıtan değerli dostlar, ülkenin bugünkü koşulları altında taşıdığı önemi tüm boyutlarıyla anlamak ve hissetmek zorundayız. Ben onun için sizlerin arasındayım. Benim bu konuda hiçbir kuşkum yok. Elbette ben kendimi sizlere emanet etmeye geldim."
Yarın ekran başında siz Niğde’li hemşehrilerimi izleyeceğim.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 6, 2026
Kalbim sizlerle olacak. pic.twitter.com/3HBaEQIast