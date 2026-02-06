İmamoğlu'ndan 87'nci adrese Edip Akbayram'lı davet

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'nci adresi olan Niğde'ye davet etti. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda bir Edip Akbayram şarkısına yer veren İmamoğlu, "Kalbim sizlerle olacak" dedi.

CHP'nin Mart 2025'te başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de düzenlenecek.

7 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrıda bulundu.

Son dakika | İmamoğlu dahil 105 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildiSon dakika | İmamoğlu dahil 105 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi

İMAMOĞLU'NDAN EDİP AKBAYRAM'LI DAVET

300 günden fazla süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edip Akbayram'ın seslendirdiği 'Sen benden gittin gideli' şarkısına yer verdi.

istanbul-mayor-ekrem-imamoglu-speaks-to-supporters-at-a-political-campaign-rally-in-the-maltepe-district-for-istanbul-turkey-may-6-2023.webp
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"KALBİM SİZLERLE OLACAK"

"Yarın ekran başında siz Niğde’li hemşehrilerimi izleyeceğim. Kalbim sizlerle olacak" diyen İmamoğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Güzel Niğde'nin insanları, Orta Anadolu'nun o güçlü yüreğini bu salona yansıtan değerli dostlar, ülkenin bugünkü koşulları altında taşıdığı önemi tüm boyutlarıyla anlamak ve hissetmek zorundayız. Ben onun için sizlerin arasındayım. Benim bu konuda hiçbir kuşkum yok. Elbette ben kendimi sizlere emanet etmeye geldim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

