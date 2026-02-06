Son dakika | İmamoğlu dahil 105 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi

İBB davasında yapılan aylık tutukluluk değerlendirmesi sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 kişinin tamamının tutukluluğunun devamına hükmedildi.

MAHKEME TAHLİYE TALEPLERİNİ REDDETTİ!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan tutukluluk değerlendirmesinde, adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talepleri reddedildi.

"MAHKEME TEK BİR GEREKÇE ÜZERİNDEN BU KARARA HÜKMETTİ"

Avukat Hüseyin Ersöz, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB Davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi “bugün” yaptığı değerlendirmeyle 105 sanık hakkında “tutukluluk halinin devamı kararı” verdi.” ifadelerine yer verdi.

“Mahkeme “kişi bazlı bir değerlendirme yapmaksızın” genel ve kalıp tek bir gerekçe üzerinden bu karara hükmetti” diyen Ersöz, kararın gerekçesini şu ifadelerle aktardı:

“… üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırının kaçma kuşkusun somutlaştırması, yargılama sonucunda eylemlerinin sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin Anayasanın 13.maddesi ile AİHM kararları bağlamında orantılı ve ölçülü oluşu, tutuklama sebep ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik olmaması, tüm bu nedenlerle bu aşamada sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşu hususlarına nazaran sanıkların 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca TUTUKLULUK HALLERİNİN AYRI AYRI DEVAMINA …”

“ HUKUK GÜVENLİĞİ SORUNUNU DA GÜNDEME TAŞIYOR”

Açıklamasının devamında “İsnat edilen suçlar, delil durumları ve tutuklu kaldıkları süreler birbirinden farklı olan kişiler hakkında verilen bu toplu karar, bir prosedürün (aylık gözden geçirme) tamamlanmasından başka bir anlam taşımıyor” ifadelerini kullanan Ersöz, “Bugüne kadar, isnat edilen suçlar yönünden kapalı ceza infaz kurumunda hiç kalmayacak kişiler dahi serbest bırakılmadı” dedi.

Ersöz, sözlerini “Bu uygulama bağımsız ve tarafsız mahkeme algısını yıkan bir tartışmaya da zemin hazırlaması yanında, Hukuk Güvenliği sorununu da gündeme taşıyor.” ifadeleriyle noktaladı.