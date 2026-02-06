İmamoğlu dahil 105 kişinin 'tutukluluğuna devam' kararı verilmişti: Avukatların itirazı reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında, aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ve eski CHP’li Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu sanık 105 tutuklu yargılanıyor.

İBB davasına ilişkin olarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yaptı ve tüm tutukluların “tutukluluk hallerinin devamına” karar verdi. Tutuklu isimlerin avukatları bu karara itiraz etti, ancak itiraz İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

Sen misin İstanbul'u AKP'den alan! İmamoğlu'nun seçim kazanması suç sayıldı: İddianameye girdi

İBB Davasında aralarında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ramazan Gülten ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu "105 tutuklu" sanık yargılanıyor. İddianamenin kabulünden bu yana 1 kişi dahi tahliye edilmedi. Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi…

Avukat Hüseyin Ersöz, iddianamenin kabul edildiği tarihten bu yana hâlen 1 kişinin tahliye edilmediğini vurguladı.

Ersöz konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İBB Davasında aralarında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ramazan Gülten ve Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu “105 tutuklu” sanık yargılanıyor. İddianamenin kabulünden bu yana 1 kişi dahi tahliye edilmedi.

Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların “tutukluluk hallerinin devamına” karar vermişti. Bu karara itirazımızı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddettiğini az önce gelen tebligatla öğrendik.

105 tutuklu için Mahkemenin genel gerekçesi “üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delillerin durumu, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı kararının dosya kapsamı ile mütenasip, hukuka kanuna uygun olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen itirazların ayrı ayrı REDDİNE” cümlesinden ibaret.

Hiçbir hukukçunun genel ve kalıp gerekçelerle verilen bu kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret görülemez. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor."