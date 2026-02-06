İmamoğlu dahil 105 kişinin 'tutukluluğuna devam' kararı verilmişti: Avukatların itirazı reddedildi

İmamoğlu dahil 105 kişinin 'tutukluluğuna devam' kararı verilmişti: Avukatların itirazı reddedildi
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 tutuklu kişi yargılanıyor. Avukatlar, tutukluluk kararlarına itiraz etti ancak İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları reddetti ve tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında, aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ve eski CHP’li Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu sanık 105 tutuklu yargılanıyor.

AVUKATLARIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İBB davasına ilişkin olarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yaptı ve tüm tutukluların “tutukluluk hallerinin devamına” karar verdi. Tutuklu isimlerin avukatları bu karara itiraz etti, ancak itiraz İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

Sen misin İstanbul'u AKP'den alan! İmamoğlu'nun seçim kazanması suç sayıldı: İddianameye girdiSen misin İstanbul'u AKP'den alan! İmamoğlu'nun seçim kazanması suç sayıldı: İddianameye girdi

"1 KİŞİ DAHİ TAHLİYE EDİLMEDİ"

Avukat Hüseyin Ersöz, iddianamenin kabul edildiği tarihten bu yana hâlen 1 kişinin tahliye edilmediğini vurguladı.

Ersöz konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İBB Davasında aralarında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ramazan Gülten ve Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu “105 tutuklu” sanık yargılanıyor. İddianamenin kabulünden bu yana 1 kişi dahi tahliye edilmedi.

Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların “tutukluluk hallerinin devamına” karar vermişti. Bu karara itirazımızı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddettiğini az önce gelen tebligatla öğrendik.

105 tutuklu için Mahkemenin genel gerekçesi “üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delillerin durumu, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı kararının dosya kapsamı ile mütenasip, hukuka kanuna uygun olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen itirazların ayrı ayrı REDDİNE” cümlesinden ibaret.

Hiçbir hukukçunun genel ve kalıp gerekçelerle verilen bu kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret görülemez. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
Siyaset
Öcalan'a Umut Hakkı için en erken tarih 2035 mi? Feti Yıldız'ın açıklaması kafaları karıştırdı
Öcalan'a Umut Hakkı için en erken tarih 2035 mi? Feti Yıldız'ın açıklaması kafaları karıştırdı
Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den savcılığa Gökçek başvurusu
Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den savcılığa Gökçek başvurusu