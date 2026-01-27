Yargıtay’dan dikkat çeken karar! Psikolojik tedavi gördüğünü saklayan kadını kusurlu buldu

Gaziantep 9’uncu Aile Mahkemesi’nde görülen davada, davacı erkek, eşinin evlenmeden önce psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını kendisinden gizlediğini, bu durumu evlendikten sonra eşinin sergilediği normal olmayan davranışlar üzerine öğrendiğini ifade ederek boşanma davası açtı.

Dosyada, tarafların fiilen yaklaşık 1,5 ay birlikte yaşadıkları, daha sonra kadının, ailesinin evine gittiği kaydedildi. Yargılama sırasında dinlenen tanıklar da kadının evlilik sürecinde toplum içinde normal olmayan tavır ve davranışlar sergilediğini ifade etti. Taraflar arasındaki mesajlaşma kayıtlarında ise kadının, psikolojik rahatsızlığını ve tedavi gördüğünü eşinden gizlediğini kabul ettiği belirlendi.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAF BOŞANMA DAVASINI REDDETTİ!

Gaziantep 9’uncu Aile Mahkemesi, kadının evlilik öncesi psikolojik rahatsızlığının boşanma sebebi yapılamayacağı gerekçesiyle boşanma davasının reddine karar verdi. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de evlilikten önceki nedenlere dayanılarak boşanma davası açılamayacağını, bu durumun şartları varsa ancak evliliğin iptali davasına konu edilebileceğini belirerek yerel mahkeme kararını uygun buldu.

YARGITAY’DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR!

Bölge Adliye Mahkemesi kararınbın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, alt derece mahkemelerinin gerekçesini yetersiz buldu. Yüksek Mahkeme, kararında kadının evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü eşine söylemediği gibi bu durumu evlilik birliği boyunca da gizlemeye devam ettiği, bu davranışın güven sarsıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

Yargıtay, kadının bu tutumuyla evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olduğunun anlaşıldığını, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin oluştuğunu kaydetti.

Bu kapsamda, davacı erkeğin boşanma davası açmakta haklı olduğu sonucuna varılarak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin boşanma davasının reddine ilişkin karar bozuldu. Dosya, yeniden değerlendirilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.