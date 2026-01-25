Emekli olmak isteyen herkes kanıtlamak zorunda! Yargıtay son noktayı koydu

Çanakkale’de 1992 yılında işe giriş bildirgesi verilen fakat adına prim yatırılmayan bir vatandaşın açtığı dava, sosyal güvenlik hukukunda emsal nitelikte bir karar verilmesine yol açtı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yerel mahkemenin ve bölge adliye mahkemesinin "işe giriş bildirgesini" yeterli görerek verdiği kabul kararını Yargıtay hukuka aykırı buldu. Yargıtay, sadece işe giriş bildirgesinin verilmiş olmasının sigortalılığın başladığını kanıtlamaya yetmeyeceğini ifade ederek emeklilik yaşını ve tarihini öne çekmek isteyen sigortalılar için fiilî çalışmanın; bordro, prim ödemesi veya diğer resmi kayıtlarla tereddüde yer bırakmayacak şekilde ispatlanması gerektiği bildirildi.

DETAYLI ŞEKİLDE ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLDİ!

Sosyal güvenlik davalarında resen araştırma ilkesinin geçerli olduğunu vurgulayan Yargıtay, mahkemelerin yalnızca beyanla yetinmemesi gerektiğini belirtti. Kararda, davalı işyerine komşu olan işletmelerin, belediye, zabıta, maliye ve meslek odaları aracılığıyla ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği iletildi.

Dosyada ilgili döneme ait bordroların bulunmadığına ve dinlenen tanıkların davacıyı hatırlamadığına işaret eden Yargıtay, çalışmayı doğrulayacak daha güçlü ve somut delillerin toplanması gerektiğini söyledi.

DOSYA YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, uyuşmazlık konusu dönemde aynı iş yerinde ya da çevrede çalıştığı tespit edilen kayıtlı çalışanlar ile iş yeri sahiplerinin belirlenerek ifadelerine başvurulmasını da talep ederken eksik inceleme ve araştırmayla hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderdi. Söz konusu kararla birlikte, geçmişte usulen yapılan fakat fiilen çalışmaya dayanmayan sigorta girişleriyle emekli olma süreci zorlaştı.