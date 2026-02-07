Epstein uçağının Türkiye'ye inişini ve İncirlik ziyaretini açıkladı: Bakanlığı harekete geçmeye çağırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 6 Şubat depremleri ve deprem sonrası sürece değinen Arıkan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein dosyalarındaki İncirlik iddiasını sordu.

EPSTEİN UÇAĞININ TÜRKİYE'YE İNİŞİNİ VE İNCİRLİK ZİYARETİNİ AÇIKLADI

Arıkan, dünya gündemini sarsan Epstein ifşalarında yer alan belgelerin emperyalist ve Siyonist düzenin çürümüşlüğünü ortaya koyduğunu ifade ederek belgelerde siyaset, akademi, sanat ve elit çevrelerin yer aldığını hatırlattı.

Epstein dosyasının bir skandal değil, bir sistem otopsisi olduğunu dile getiren Arıkan, "Şimdi ise bu ifşalarda adı çıkanlar topu birbirlerine atarak kendilerini aklamaya, altta kalanın canı çıksın demeye başladılar. Biz ise diyoruz ki alayınızın canı çıksın. Alayınızın cehennemin dibine kadar yolu var" ifadelerini kullandı.

Mahmur Arıkan, ABD'nin Epstein ifşalarının Türkiye için de çok önemli olduğunu ifade ederek "Çünkü bu Epstein adasının Türkiye ayağı da var arkadaşlar" dedi. Arıkan Epstein'e ait "Lolita Ekspress" uçağının Türkiye'ye 9 kez indiğini ve İncirlik Üssü'ne gittiğini söyledi.

BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Epstein'un uçağının Türkiye uçuşlarının ve pasaport bilgilerinin açıklanması gerektiğini ifade eden Arıkan, Adalet Bakanlığı'nın dosyaya müdahil olması çağrısında bulundu.

Epstein ile Tom Barrack'ın konuşmaları da ifşa oldu: Türkiye'deyken mesajlaşmış

Her depremden sonra kaybolan çocukların konuşulduğuna dikkat çeken Arıkan, "Bu çocukların Epstein'la ilgisinin olup olmadığı derhal araştırılmalıdır" dedi. İfşa dosyalarında adı 544 kez adı geçen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın da "istenmeyen adam" ilan edilmesi gerektiğini belirten Arıkan şunları söyledi:

"Bu ahlaksız ve vahşi yapı Türkiye için milli bir güvenlik sorundur arkadaşlar. Türkiye işin ucu kime dayanırsa dayansın Epstein dosyasının üzerine kararlılıkla gitmeli, Türkiye'nin Epsteinlarını ifşa etmelidir. Bu dosyalar ve ifşalar ülkemiz ve insanlık için bir arınma fırsatına dönüştürülmelidir. Tom Barrack'ın suçlarını ispatlayan dosyalar da mevcut. Epstein dosyalarında 544 kez adı geçen Tom Barrack, derhal ülkemizde istenmeyen adam ilan edilerek ülkemizden defedilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yetkilisi diplomasi adı altında bu adamın elini sıkmamalıdır. Böyle bir şahsın Türkiye'de durmasına izin verilmemelidir. Kısacası Tom Barrack 'Persona non grata' ilan edilmelidir."

(ANKA)