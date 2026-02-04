Epstein ile Tom Barrack'ın konuşmaları da ifşa oldu: Türkiye'deyken mesajlaşmış

Yeni yayımlanan Epstein dosyaları, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, çocuk istismarı ve insan ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein ile uzun yıllar temas halinde olduğunu ortaya koydu.

Belgelere göre Barrack, en az 2017 yılına kadar Epstein ile e-posta ve kısa mesaj yoluyla iletişim kurdu; özel toplantı ve yemek organizasyonlarında yer aldı. 2016 yılındaki yazışmalarda ise Tom Barrack'ın Türkiye'de olduğunu gösteren ifadeler yer aldı.

EPSTEIN İLE TOM BARRACK'IN KONUŞMALARI DA İFŞA OLDU

CBS News’ın aktardığı belgelere göre, Temmuz 2016’da Epstein, Barrack’ı Palantir Yönetim Kurulu Başkanı Peter Thiel ile tanıştırmaya çalıştı. Yazışmalarda Epstein’in Barrack’ı “Trump için bağış toplayan” ve “harika emlak öngörüsüne sahip” biri olarak tanımladığı görüldü.

Belgeler, Barrack’ın Trump'ın çevresi ve küresel sermaye ağlarıyla temasının Epstein aracılığıyla da sürdüğüne işaret etti. Pedofili ve çocuk istismarı ağı ile dünyayı sarsan Epstein'ın Tom Barrack'a attığı "çocuk" içerikli şu mesaj dikkatleri çekti:

“Senin ve çocuğun fotoğraflarını gönder, yüzümü güldür.”

Ağustos 2016 tarihli mesajlarda Barrack’ın Epstein’e “Suudi bir arkadaşıyla” görüştüğünü aktardığı, Epstein’in ise Barrack’ı New York’ta yemeğe davet ederek şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’i kullanmasını önerdiği yer aldı.

TÜRKİYE'DEYKEN MESAJLAŞMIŞ

Barrack’ın şifreli mesajlaşma uygulamasını kullanma önerisini kabul ettiği görülürken Türkiye'de bulunduğuna dair ifadeleri de mesajlaşmalarda yer aldı.

Epstein'ın tavsiyesine Barrack şu yanıtı verdi:

“Türkiye’deyim. Pazartesi orada olacağım. Seni arayacağım. Şimdi indiriyorum.”

Dosyalarda bulunan program kayıtları, Epstein’in evinde Barrack’ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Rus diplomat Vitaly Churkin ile birlikte bir akşam yemeğine katılacağını da gösteriyor. 15 Mart 2017 tarihli bir e-postada ise Epstein’in Bill Gates’i Barrack ile Washington’da görüşmeye teşvik ettiği belirtildi.

2 Temmuz 2017 tarihli bir mesajda Epstein’in, yeni adasıyla ilgili bir mimarlık firması konusunda Barrack’ın görüşünü sorduğu ve mesajın sonunda “Aşk hayatın nasıl?” notuna yer verdiği görüldü. CBS News, söz konusu yazışmalarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüş talep edildiğini ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.