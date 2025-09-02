Düğünde şok operasyon: Şüpheliyi vermek istemediler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis, polis aranması bulunan bir kişiyi sokakta düzenlenen düğünde gözaltına almak isteyince, engel olmak isteyen bir grupla polis arasında arbede yaşandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Akşam saatlerinde İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde satışından çok sayıda suç kaydı bulunan Olcay B.’nin bir düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleriyle birlikte harekete geçti.

Ekipler düğün yapılan sokağa gelerek Olcay B.’yi gözaltına almak istedi.

ŞÜPHELİNİN YAKINLARI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Ancak şüphelinin yakınları, polise karşı çıkıp şüpheliyi vermek istemedi. Bunun üzerine polis biber gazı kullanıp havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Yaşanan arbede sırasında fenalaşan bir kadın ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olcay B. gözaltına alınırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.