Düğün yolu faciayla sonuçlandı: 3 kişi hayatını kaybetti
Hatay’ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekici çarpıştı; kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekiciye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile birlikte Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Sevda Bedir yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çekici sürücüsü Abdullah C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

