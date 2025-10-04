Düğün salonunda çıkan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı

Yayınlanma:
Malatya’da düğün sonrası çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya’da bir düğün salonunda biten törenin ardından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrası iki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.K., S.Ö., A.K. ve O.Z.’ye isabet etti.

Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varManisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

