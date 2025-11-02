Düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı!

Yayınlanma:
Avcılar’da düğün salonunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Javga sokakta da devam ederken taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken yaşananlar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sokağa da taştı.

istanbul-avcilarda-dugun-salonunda-ba-995351-295275.jpg

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ!

Sokakta da devam eden kavgada, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda kavga sonlandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 2 kişiyi gözaltına alırken kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

