Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi olay çıktı: Silahlı çatışma!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş stadında silah sesleri duyuldu.

Güney tribünü altında yaşanan olayda bir taraftarın yaralandığı belirtildi.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı.

Maç öncesinde stadyuma pankart asmak için gelen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü.

SİLAHLA VURULDU

“Goodfellas” grubundan “Mami” lakaplı bir taraftar, “Cefakar Açık” grubundan “İsmail Arslan” isimli bir taraftar tarafından silahla vurulduğu öne sürüldü.