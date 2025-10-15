Düğün magandası 42 kişiye operasyon

Düğün magandası 42 kişiye operasyon
Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 42 kişinin ikametinde operasyon yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Afyonkarahisar Sandıklı'da bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 42 kişi için harekete geçildi. Polis ekiplerinin şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

42 ŞÜPHELİNİN EVİNE OPERASYON

Sandıklı'ya bağlı Dodurga köyünde 16 Ağustos günü düzenlenen düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu A.Ö.K.'nin yaralanmasıyla ilgili düğün alanında havaya ateş açtığı tespit edilen 42 kişinin ev adreslerine operasyon yapıldı.

Silahlı sosyal medya magandaları yakalandı! Polisten Fotoçete operasyonuSilahlı sosyal medya magandaları yakalandı! Polisten Fotoçete operasyonu

Trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olmuştu: O maganda tutuklandı!Trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olmuştu: O maganda tutuklandı!

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle dün gerçekleştirilen operasyonda 16 ruhsatsız av tüfeği, 15 ruhsatlı tabanca, 9 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız ses ve gaz tabancası (kuru sıkı), 59 şarjör ve 1956 çeşitli çapta fişek ele geçirildi. 42 kişi hakkında işlem yapılan olayla ilgili S.D. tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrolle bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Türkiye
İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…
İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…
Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık
Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık
İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi
İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi