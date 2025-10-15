Düğün magandası 42 kişiye operasyon

Afyonkarahisar Sandıklı'da bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 42 kişi için harekete geçildi. Polis ekiplerinin şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

42 ŞÜPHELİNİN EVİNE OPERASYON

Sandıklı'ya bağlı Dodurga köyünde 16 Ağustos günü düzenlenen düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu A.Ö.K.'nin yaralanmasıyla ilgili düğün alanında havaya ateş açtığı tespit edilen 42 kişinin ev adreslerine operasyon yapıldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle dün gerçekleştirilen operasyonda 16 ruhsatsız av tüfeği, 15 ruhsatlı tabanca, 9 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız ses ve gaz tabancası (kuru sıkı), 59 şarjör ve 1956 çeşitli çapta fişek ele geçirildi. 42 kişi hakkında işlem yapılan olayla ilgili S.D. tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrolle bırakıldığı ifade edildi.