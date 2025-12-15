Kanalizasyon çalışmasında facia! Göçükte mahsur kalan işçi son anda kurtarıldı

Avcılar’da sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 1 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin sokaktaki kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluştu.

28 gündür göçük altında aranıyordu: Şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı28 gündür göçük altında aranıyordu: Şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı

İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Bu sırada çalışan işçi Erkan Yavuz toprağın altında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde göçükte mahsur kalan Erkan Yavuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İSKİ ÇALIŞMASI YAPILIYORDU"

Göçüğün ardından mahsur kalan işçiye müdahale eden Nahit Alataş, "Saat 18.30 civarıydı, G-103 Sokak'ta İSKİ çalışması yapılıyordu. Aniden bir göçüğün oluştuğunu gördüm. Evimdeydim, hemen koşarak aşağı indim ve arkadaşa müdahale etmeye çalıştık. Fakat omuz hizasına kadar toprağın altında kalmıştı. Kendi çabalarımızla olmayacağını anlayınca itfaiye ve ambulansa haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

