Düğün konvoyunda lastik yakan sürücüye binlerce liralık ceza

Adana’da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan bir sürücüye ağır ceza kesildi.

Merkez Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı’nda 23 Ağustos akşamı düzenlenen düğün konvoyunda, Polonya plakalı otomobiliyle yolu kapatan ve farklı kavşaklarda lastik yakan Ahmer A. (29), hem trafikte tehlikeli anlara hem de diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Araçtan çıkan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafik bazı anlarda tamamen kilitlendi. O anlar konvoydakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini kısa sürede belirledi. Adresi tespit edilen Ahmer A. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemlerde sürücüye abartı egzoz kullanmaktan 9 bin 267 lira, trafiğin seyir güvenliğini ihlal etmekten ise 993 lira olmak üzere toplam 10 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.