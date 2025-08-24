Düğün eğlencesi karakolda bitti: Alt geçidi kapatmanın faturası ağır oldu!

Yayınlanma:
İzmir'de düğün konvoyuyla alt geçidi kapatan sürücülerden birine, polis tarafından toplam 2 bin 979 lira idari para cezası kesilip, hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de düğün konvoyuyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karantina alt geçidinde, dün saat 19.30 sıralarında bir düğün konvoyu durarak yolu kapattı. Konvoydaki araçların alt geçitteki iki şeridi birden kapatması, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"BÖYLE EĞLENCE ANLAYIŞI MI OLUR"

Konvoydakilere tepki gösteren sürücülerden bazıları 'Böyle eğlence anlayışı mı olur' dedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, trafik akışını engelleyen konvoyda en öndeki bulunan aracın sürücüsü T.Ş.'yi Hatay Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

izmirde-alt-gecitte-yolu-kapatan-dugun-879649-261297.jpg

2 BİN 979 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Burada T.Ş.'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 2 bin 979 lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Savcılık talimatı üzerine T.Ş. adliyeye sevk edildi.

izmirde-alt-gecitte-yolu-kapatan-dugun-879648-261297.jpg

Kaynak:DHA

