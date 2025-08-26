Dört imam hatip mezunundan biri YKS'de başarı sağlayabildi

ÖSYM verileri, fen lisesi mezunlarının yüzde 79’unun lisans bölümlerine yerleştiğini, imam hatiplerde ise bu oranın yüzde 25’te kaldığını gösterdi.

Üniversiteye giriş maratonunda sonuçlar belli oldu. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 aday sınava başvurdu. Hesaplanan puanlara göre 1 milyon 412 bin 734 kişi tercih yaptı, 785 bin 186 aday üniversitelere yerleşti. YÖK, devlet üniversitelerindeki kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu duyurdu.

FEN LİSELERİ ZİRVEDE

Fen lisesi mezunlarının üniversite başarısı dikkat çekti. Başvuran 35 bin 992 öğrenciden 28 bin 438’i lisans programına girdi. 1.915 öğrenci ön lisansa, 632 öğrenci ise açık öğretim programlarına yerleşti. Böylece fen liselilerin lisans yerleşme oranı yüzde 79 oldu.

İMAM HATİPTE YÜZDE 25 BAŞARI

İmam hatip lisesi mezunlarında tablo farklı oldu. Tercih yapan 162 bin 716 öğrenciden yalnızca 41 bin 511’i lisans bölümlerine girebildi. 29 bin 10 öğrenci ön lisansa, 25 bin 77 öğrenci ise açık öğretime yöneldi. İmam hatiplilerin lisans yerleşme oranı yüzde 25’te kaldı.

Verilere göre sosyal bilimler lisesi mezunlarının lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 69,8 oldu. Anadolu liselerinde bu oran yüzde 33, meslek liselerinde ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; din görevlisi yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip liseleri için her yıl on milyonlarca lira harcanıyor. Yalnızca 2020-2024 arasında, öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar için Alman Kalkınma Bankası’ndan alınan 46 milyon TL kredinin 40,4 milyon TL’si kullanıldı. Ancak yerleştirme sonuçları, bu harcamaların beklenen başarıyı getirmediğini ortaya koydu.