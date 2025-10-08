Dört ilde ekim ayında kar sürprizi!

Uludağ'da etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük ise 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağış, karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da sağanak bugün ve yarın da devam edecek.

Yağmurun 10 Ekim günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenirken, Uludağ’da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl sezon öncesi ilk kar, 17 Ekim’de yağmıştı.

MUĞLA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.

Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Lapa lapa kar yağışı başladı: Boyu 30 santimetreyi aştı

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

KAŞ İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Bolu'da aralıklarla yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

Köroğlu dağlarında yer alan 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya ile Aladağ mevkisinde yağmur sonrası hafif kar yağışı etkili oldu.