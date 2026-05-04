Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı

Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı
Yayınlanma:
Ağrı’nın Patnos ilçesinde eriyen karlar ve yoğun yağışlar sonrası barajın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 34 milyon metreküplük su hacminin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine yönelik oluşturduğu risk üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açıldı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Gevi Çayı üzerinde sulama amacıyla kurulu bulunan Patnos Barajı, mevsimsel şartlar nedeniyle tam kapasiteye ulaştı. Eriyen kar suları ve sağanak yağışların ardından barajdaki su hacmi 34 milyon metreküp seviyesine çıktı. Su seviyesinin teknik olarak "kritik nokta" şeklinde tanımlanan eşiğe gelmesiyle birlikte belediye ekipleri harekete geçti.

TAŞKIN MÜDAHALESİ

Barajdaki suyun kontrolsüz şekilde taşmasını ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Patnos Belediyesi teknik ekipleri süreci takibe aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, barajın gövde güvenliğini korumak ve su tahliyesini sağlamak için kapaklar kontrollü bir biçimde açıldı. Belediye yetkilileri, tahliye işleminin planlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Yağışlar çare olmadı: İstanbul barajları dış kaynaklara muhtaç!Yağışlar çare olmadı: İstanbul barajları dış kaynaklara muhtaç!

"TARIM ARAZİLERİ VE EVLER KORUMA ALTINDA"

Sürece dair açıklamalarda bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, müdahalenin hedefini şu sözlerle açıkladı:

"İlçemizde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonrası barajımızdaki su seviyesini anlık olarak takip ettik. Teknik ekiplerimizin zamanında yaptığı müdahale ve kapakların kontrollü bir şekilde açılmasıyla, hem hemşehrilerimizin evlerini hem de çiftçilerimizin el emeği olan tarım arazilerini mutlak bir felaketten korumuş olduk."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Türkiye
Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada
Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada
Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!
Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!