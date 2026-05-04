Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Gevi Çayı üzerinde sulama amacıyla kurulu bulunan Patnos Barajı, mevsimsel şartlar nedeniyle tam kapasiteye ulaştı. Eriyen kar suları ve sağanak yağışların ardından barajdaki su hacmi 34 milyon metreküp seviyesine çıktı. Su seviyesinin teknik olarak "kritik nokta" şeklinde tanımlanan eşiğe gelmesiyle birlikte belediye ekipleri harekete geçti.

TAŞKIN MÜDAHALESİ

Barajdaki suyun kontrolsüz şekilde taşmasını ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Patnos Belediyesi teknik ekipleri süreci takibe aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, barajın gövde güvenliğini korumak ve su tahliyesini sağlamak için kapaklar kontrollü bir biçimde açıldı. Belediye yetkilileri, tahliye işleminin planlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

"TARIM ARAZİLERİ VE EVLER KORUMA ALTINDA"

Sürece dair açıklamalarda bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, müdahalenin hedefini şu sözlerle açıkladı:

"İlçemizde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonrası barajımızdaki su seviyesini anlık olarak takip ettik. Teknik ekiplerimizin zamanında yaptığı müdahale ve kapakların kontrollü bir şekilde açılmasıyla, hem hemşehrilerimizin evlerini hem de çiftçilerimizin el emeği olan tarım arazilerini mutlak bir felaketten korumuş olduk."