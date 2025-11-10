Dolmabahçe'ye saygı yürüyüşü! Ata sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında anılıyor
Yayınlanma:
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışı için Akaretler'deki Atatürk Evi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye Saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe binler hüzün içerisinde eşlik etti.
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında 10 Kasım sabahında "Saygı Yürüyüşü" düzenliyor.
Yürüyüş, saat 08.00’de Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı önünden başladı.
Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Akaretler'deki Atatürk Evi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye Saygı yürüyüşü düzenleniyor #Canlı— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 10, 2025
https://t.co/MrNf3xa7g4
Atatürk'ün sesinden hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyor.
Saat 09.05’te ise, tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak, yurttaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulunacak.
Kaynak:ANKA
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun