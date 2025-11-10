Dolmabahçe'ye saygı yürüyüşü! Ata sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında anılıyor

Dolmabahçe'ye saygı yürüyüşü! Ata sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında anılıyor
Yayınlanma:
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışı için Akaretler'deki Atatürk Evi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye Saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe binler hüzün içerisinde eşlik etti.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında 10 Kasım sabahında "Saygı Yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüş, saat 08.00’de Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı önünden başladı.

Atatürk'ün sesinden hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyor.

Saat 09.05’te ise, tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak, yurttaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulunacak.

Kaynak:ANKA

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Türkiye
Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e 6 maddelik reçete: Benzini 35 liraya indirecekler
Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e 6 maddelik reçete: Benzini 35 liraya indirecekler
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek