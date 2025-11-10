Dolmabahçe'ye saygı yürüyüşü! Ata sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında anılıyor

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında 10 Kasım sabahında "Saygı Yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüş, saat 08.00’de Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı önünden başladı.

Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Akaretler'deki Atatürk Evi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye Saygı yürüyüşü düzenleniyor

Atatürk'ün sesinden hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyor.

Saat 09.05’te ise, tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak, yurttaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulunacak.