Dolmabahçe’de gerilim tırmandı! Taraftar sorumlulardan hesap istedi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Lausanne'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından "Orkun takımı buraya getir" diye tezahürat yaparak Beşiktaşlı futbolcuların tribünlere gelmesini istedi. Maç bittikten sonra Beşiktaşlı futbolcuların tribüne gelmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarların ısrarı sonuç verdi. Orkun Kökçü'yle beraber soyunma odasına giden oyuncular geri dönerken taraftarlarla bir süre konuştu.

Beşiktaşlı taraftarlar, "Bizi aleme rezil ettiniz" diye oyuncuları yuhaladı ve "Serdal Adalı hesap versene" tezahüratı yaptı.

"SOLSKJAER İSTİFAYA"

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı tribünler "Solskjaer istifa" diye tempo tuttu.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Lausannelı oyuncuları alkışladı.

Son dakikalarda İsviçre ekibinin yaptığı paslaşmaların ardından tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin tamamlanması sonrasında turu kutlayan Lausannelı oyuncuları alkışlayarak tebrik etti.

Taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara ise "Formayı çıkarın" diyerek tepki gösterdi.