Dolandırıcılık soruşturmasında 3 tutuklama: 2 şirkete kayyum atandı

Bursa'da bir inşaat firması hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince H.A, A.A, M.A, E.T. ile V.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI: 2 ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, A.A. ve E.T. tutuklandı, M.A. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu.

2 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Ayrıca bu kişilere ait 2 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) kayyum atandı.