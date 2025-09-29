Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi Orman Deposu yakınlarında meydana geldi. Abdülhadi Şimşek yönetimindeki kamyon ile Aydın Yücel'in kullandığı kamyonet, kavşakta çarpıştı.

Kazada ikiye ayrılan kamyonetin sürücüsü Yücel ağır yaralandı.

DOĞUM GÜNÜ ÖLÜM GÜNÜ OLDU!

İhbar üzerine bölgeye çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aydın Yücel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yücel’in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Şimşek gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.