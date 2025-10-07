Doğa harikası Seki Çayırı'na TOKİ tehdidi!

Özel haber

Seki Mahallesi’nde TOKİ tarafından konut yapılabilecek başka kamu arazileri bulunmasına rağmen, yöre halkı; su kaynaklarının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin devamı için büyük öneme sahip olan bu doğal alanlarının betonlaşmasına karşı harekete geçti.

'SEKİ ÇAYIRI BETONA GÖMÜLSÜN!'

Seki ve Çevresi Güzelleştirme, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği öncülüğünde, Seki Çayırı’nın beton yığınına dönüşmesini istemeyen yurttaşlar, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin de yapıldığı bu çayırın doğal hâlinin korunması amacıyla hukuki mücadele başlattı.

TOKİ AFAD'ın "Taşkın bölgesi" dediği dere yatağına konut yapıyor!

DEVİR İŞLEMİNİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER

Seki’de yaşayan yurttaşlar, yaptıkları bilgi edinme başvurusu neticesinde öğrendikleri devir işleminin iptali için Muğla İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açacaklarını duyurdular.

'YÜKSEK KATLI BİNALAR YAPILACAK' ENDİŞESİ!

Seki ve Çevresi Güzelleştirme, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği üyelerinden Abdullah Taşçıoğlu, 96 dönüm arazi üzerine katlı binaların yapılacağı endişesi duyduklarını belirterek "Spor alanları, piknik alanları, yürüyüş yolları, otlaklık alanları bulunan çayırlarının devir işlemden hiç bir vatandaşın bilgisi olmadı. Bu işlemi, yaptığımız bilgi edinme başvurusu neticesinde öğrendik. Yaylamızda TOKİ'nin konut yapımına uygun başka alanlar varken burayı seçmesi bizi endişelendirdi. Devir işleminin iptali için Muğla İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açacağız" diye konuştu.