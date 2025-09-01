Doçent ikiz çocuklarına ekstazi ve amfetamin verdi! Eşine cehennemi yaşattı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen Dr. Demet Deniz Keyvanklı, aynı üniversitede görev yapan eşi Doç. Dr. Onur D. ile 2017’de evlendi. Riskli bir gebelik geçiren Keyvanklı, doktor kontrolüne gitmek istediğinde eşinden şu yanıtı aldı: “Git, gel çok benzin harcıyoruz, arabanın lastikleri eskiyor.”

Keyvanklı'nın bu sözlere verdiği tepki verdiği anlar Onur D. tarafından ses kaydına alındı ve boşanma davasında delil olarak sunuldu. Onur D'nin hamile bir kadına söyleyip tepki aldığı bu anları da manipüle edip verdi.

Ancak ses kayıtları, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda incelendiğinde “manipüle edilmiş” olduğu tespit edildi. Onur D, Keyvanklı’nın ruh sağlığının yerinde olmadığını öne süren dilekçeler verdi.

Kayıtlara dair dava, çocuklar üç yaşına geldiğinde açıldı. Onur D. bu kez “Deniz bebeklerimize zarar verecekti, kanıtlamak için kayıt aldım” diyerek kendini savundu ve beraat etti. Kayıtların kanıt niteliği taşımadığını, üzerinde oynanmış olduğunu söyleyen Keyvanklı ise istinafa başvurdu.

ÇOCUKLARA EKSTAZİ VE AMFETAMİN VERİLMİŞ! ANNE KANITLADI

Boşanma süreci dört yıldır devam ederken, çiftin ikiz çocuklarına atipik otizm teşhisi konuldu. Mahkeme, babanın çocukları anne refakatiyle görmesine karar verdi. Ancak daha sonra babaya tek başına görüşme hakkı tanındı. Her görüşme sonrası çocukların sersem döndüğünü fark eden Keyvanklı, evde uyuşturucu testi yaptı. 1 Şubat’ta kızlarından biri agresif davranmaya başlayınca test yaptı ve sonuç pozitif çıktı.

Polis eşliğinde hastaneye giden aileye yapılan testte, çocukların çok yüksek dozda amfetamin ve ekstaziye maruz kaldığı belirlendi. Normalde 0-500 birim arası olması gereken değer, 3000 birime ulaştı. Keyvanklı hemen uzaklaştırma istedi ancak mahkeme yalnızca 10 günlük, çocukları kapsamayan bir karar verdi.

Savcılık, test sonucunun uzman tarafından değerlendirilmesini istedi. Ancak uzman raporu aylarca Keyvanklı’ya ulaşmadı. Kadın, raporu kendi çabasıyla temin ederek savcılığa iletti. Bu arada Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi gereken “şahit numune” sadece Haziran ayında gönderilebildi. Keyvanklı birçok kez uzaklaştırma talebinde bulundu ancak çocuklar babalarıyla görüşmeye devam etti. Görüşme hakları mahkeme tarafından kimi zaman kaldırıldı, kimi zaman yeniden tanındı.

Aile mahkemesi yalnızca 10 günlük geçici bir uzaklaştırma verdi, üstelik bu uzaklaştırma kararı çocukları kapsamıyordu.

Keyvanklı narkotik savcılığına başvurdu çocuklar için de uzaklaştırma talep etti. Savcılık, yapılan test sonucunun bir uzman tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti ve uzman raporu hazır olduğu halde aylarca kendilerine ulaştırılmadı.

Keyvanklı dört ay sonra mücadele edip raporu alıp savcılığa teslim etti.

Bu süreçte uzun süreli uzaklaştırma kararları çıkarılmadı, Keyvanklı defalarca talepte bulunmak zorunda kaldı.

Tüm tahlil evraklarına rağmen, suç şüphesi sürdüğü halde babaya çocuklar ile görüşme hakkı verildi.

Keyvanklı itiraz ettiğinde görüşme hakkı kaldırılıp sonra tekrar veriliyordu.

Görüşmelerin çocuk görüşme merkezinde bir uzman eşliğinde yapılacağı söylendi. Lakin Keyvanklı bunun yeterli olmadığını öne sürdü.

Çünkü baba ile kurulan ilişki sadece zaman ve mekân yönünden kısıtlanmış ve görüşmeye bir kişi daha eklenmişti.

Ama hâlâ karşılıklı etkileşime açıktı. Bu durumda D. ‘’Ben yapmadım Deniz yapmış’’ diyecekti. Keyvanklı can havliyle yakarışını kurumların duymadığını, adli tıp kurumuna yollanan doğrulama testlerinin sonucunun hâlâ gelmediğini öne sürdü.

AİLE BAKANLIĞI ANNE LEHİNE RAPOR VERDİ

Onur D'nin talebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Keyvanklı’nın evine altı kez sosyal inceleme gönderdi. Altı rapor da annenin lehine sonuçlandı. Buna rağmen yedinci incelemenin de yapılacağı belirtildi.

BirGün'den Sarya Toprak'ın haberine göre; belgelerde, tüm sosyal inceleme raporlarında “çocukların velayetinin annede kalması gerektiği” ve “anneyle ilişkilerinin sağlıklı olduğu” tespiti yer aldı.

BİR DE ANNE SAĞLIKLI MI DEĞİL Mİ DİYE DOKTOR KONTROLÜNE GİRDİ

Keyvanklı’nın suçlamaları sonrası ifade veren Onur D, “Annesi çocuklara uyuşturucu vererek bana iftira atıyor” dedi. Ayrıca eşinin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürerek çocukların ondan alınmasını talep etti. Mahkeme, Keyvanklı’nın sağlık durumunun değerlendirilmesini istedi. Heyet raporunda Keyvanklı’nın sağlıklı olduğu belirlendi.

Keyvanklı, can güvenliği tehdidi altında olduğunu ve dört yaşındaki kızlarının hayatını bir türlü gidip gelemeyen raporlara bağlı olduğunu belirttip sesini duyulması için çağrıda bulundu.