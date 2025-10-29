Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: Hemşire şoför hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, bir trafik kazası sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genç bir hemşire hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sümeyye Solmaz (25) yönetimindeki otomobil, kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Sümeyye Solmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sümeyye Solmaz'ın görev yaptığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada derin üzüntülerini dile getirdi. Hastanenin paylaşımında, "Değerli hemşiremiz Sümeyye Solmaz'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.