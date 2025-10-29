Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: Hemşire şoför hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: Hemşire şoför hayatını kaybetti!
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Sümeyye Solmaz (25) hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, bir trafik kazası sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genç bir hemşire hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sümeyye Solmaz (25) yönetimindeki otomobil, kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Sümeyye Solmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı! Yol çöktüÜmraniye'de istinat duvarı yıkıldı! Yol çöktü

HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sümeyye Solmaz'ın görev yaptığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada derin üzüntülerini dile getirdi. Hastanenin paylaşımında, "Değerli hemşiremiz Sümeyye Solmaz'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
Bursa'da üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı!
Bursa'da üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı!
Bolu'da zincirleme trafik kazası
Bolu'da zincirleme trafik kazası
6.1 ile sarsılan Sındırgı'da korkutan tablo!
6.1 ile sarsılan Sındırgı'da korkutan tablo!