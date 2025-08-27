Diyarbakır'da şantiyede yangın: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi’nde bulunan bir sulama kanalı şantiyesinde, gece saatlerinde prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan ve alevlerden etkilenerek yüzünden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan görevli, 2’nci derece yanık tanısıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiye erinin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

ÇIKIŞ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Prefabrik yatakhanede maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.